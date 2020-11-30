Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı
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Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı

30.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:53

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Hekim Çakmak, dün bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle oğlu 4 yaşındaki Enis için doğum günü pastası alamayınca, evinin önündeki kardan ağaç dallarıyla süslenmiş temsili pasta yaparak ona sürpriz yaptı. Pastayı üfleyen küçük Enis, büyük mutluluk yaşadı.

Yüksekova'ya 10 kilometre mesafedeki Altınoluk köyünde oturan 2 çocuk babası Hekim Çakmak, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye inemeyince oğlu Enis'e doğum günü pastası alamadı. Hekim Çakmak, oğlunu teselli etmek için evinin önündeki kar kütleleriyle, 4 katlı temsili pasta yaparak ona sürpriz yaptı. Babasının kardan yapıp sosyal medyada paylaştığı pastanın üzerindeki mumları üfleyen küçük Enis, büyük mutluluk yaşadı.

"KÜÇÜK ŞEYLERLE MUTLU OLAN İNSANLARIZ"

Kar yağışı nedeniyle ilçeye gidemediğini belirten Hekim Çakmak, "Çocuklar dışarıda karla oynuyordu. Benim de aklıma onlara kardan bir pasta yapmak geldi. 5 katlı bir yaş pastası yapmaya başladım. Bu durum onlar için de daha eğlenceli bir hal alınca devam ettim. Yapraklarla süsledik ve çöpleri temsili mumlar yaptık ve pastaya üflemesini istedim. O anların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştım. Yaptığım paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2 çocuğum var. Biri 7 yaşında, diğeri de 4 yaşında. Bizler de bu bölgede çocukluk yaşadık. Çok küçük şeylerle dünya kadar mutlu olan insanlarız. Her iki çocuğumla çok güzel bir gün yaşadım" dedi.

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Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı
Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı
Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
AYYILDIZ: Kardeş gönlü güzel insan, hep böyle temiz ve saf kalın ne olur başkalarına özenmeyin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun
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TT: Maşallah, Allah sağlıklı uzun ömür versin.
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TORUN: Çok tatlılar MAŞALLAH hayırlı ömürleri olsun İNŞALLAH
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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