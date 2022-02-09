Oğlum oyuncuları! Show TV Oğlum oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi! Oğlum Bulut, Efe, Sedat, İlyas, Sedef kimdir?

Oğlum dizisi oyuncuları, Show TV'de yayınlanacak olan ilk bölümle dikkat çeken konular arasında yer aldı. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan Oğlum oyuncuları kimdir? Ekranların yeni dizisi Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki Oğlum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum dizisi bir kitaptan uyarlama mı olacak? Oğlum dizisi senaryosu kime aittir? İşte detaylar... Oğlum Bulut, Efe, Sedat, İlyas, Sedef kimdir?

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Oğlum dizisinin ilk bölümü 9 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde ekranlara gelecek.

OĞLUM DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın (Melike)

Kubilay Aka (Bulut)

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman (Sedat)

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