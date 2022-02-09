Oğlum Melike kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Melike gerçek adı nedir?

Oğlum dizisi Melike kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM MELİKE KİMDİR?

Melike sevgi dolu, fedakâr ve kendisini ailesine adamış bir kadındır. Kocası İlyas ve çocukları ile birlikte ay sonunu ucu ucuna geçirdikleri kendi yağlarında kavruldukları bir hayatları vardır. Geçim sıkıntısı çekerler ama Melike bunu dert etmez. Onun için önemli olan tek şey çocukları Ceren ve Kaan'ın iyi ve mutlu olmasıdır. Normalde ev hanımı olmasına rağmen aile bütçesine katkıda bulunmak için bir konserve fabrikasında çalışır. Oğlu Kaan'ın öldürülmesiyle bütün hayatı alt üst olur.

OĞLUM DİZİSİ MELİKE GERÇEK ADI NEDİR?

Oğlum dizisinde Melike karakterini oynayan kişi Melike Yalçın'dır.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın, 29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteri ile gerçekleştiren Yalçın, Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Yalçın, Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer alan oyuncu, 2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Yalçın, 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirdi ve büyük beğeni topladı.

Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

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