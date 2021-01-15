Oğlu tarafındın sık sık dövüldüğü öne sürülen kişi, iç kanamadan öldü
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Oğlu tarafındın sık sık dövüldüğü öne sürülen kişi, iç kanamadan öldü

15.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:08
Oğlu tarafındın sık sık dövüldüğü öne sürülen kişi, iç kanamadan öldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, oğlu Reşit Can H.'nin (22) sık sık dövdüğü babası Mustafa H. (54), bugün sabaha karşı iç kanamadan yaşamını yitirdi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, oğlu Reşit Can H.'nin (22) sık sık dövdüğü babası Mustafa H. (54), bugün sabaha karşı iç kanamadan yaşamını yitirdi. Reşit Can H. ise gözaltına alındı.

Yalvaç ilçesi Görgü Camii Mahallesi'nde oturan, alkol alışkanlığı nedeniyle tartıştığı oğlu Reşit Can H. tarafından sık sık dövüldüğü öne sürülen Mustafa H., dün, Uluborlu ilçesinde oturan kızı Mürşide D.'yi arayıp, gelip kendisini almasını istedi. Yalvaç'a gelen Mürşide D., kardeşi babasıyla görüşmesine izin vermeyince polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Mürşide D., kardeşinin hem babasını, hem aynı evde yaşayan babaannesini sık sık dövdüğünü söyledi.

Bunun üzerine eve giden ekipler, savcının talimatıyla Reşit Can H.'yi gözaltına aldı. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa H. ise darp raporunun alınmasının ardından kızıyla birlikte Uluborlu'ya gitti.ANİDEN FENALAŞTI

Mustafa H., bugün saat 00.50 sıralarında rahatsızlanınca kızı tarafından Uluborlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Mustafa H., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. İlk tespitlere göre iç kanama geçirdiği belirlenen Mustafa H.'nin kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.


Oğlu tarafındın sık sık dövüldüğü öne sürülen kişi, iç kanamadan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN

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