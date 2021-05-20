Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
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Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı

Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, park edip, kapısını açık bırakan babasından sonra kamyonetten inerek, peşinden koşan Mehmet Furkan Acar (4), kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, park edip, kapısını açık bırakan babasından sonra kamyonetten inerek, peşinden koşan Mehmet Furkan Acar (4), kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti. Oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçiren Ercan Acar (37), "Şimdi kendimi nasıl affedeceğim? Yandım ağabey" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesindeki Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Oğlu Mehmet Furkan Acar ile toptancı haline gelen Ercan Acar, park ettikten sonra sebze kasalarını düzeltmek için kamyonetten indi. Bu sırada Mehmet Furkan, kamyonetin açık kapısından inip, babasının peşinden koşarken, İ.Ö.A.'nın kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyonun altında kaldı. Ercan Acar, oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Mehmet Furkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minik Mehmet Furkan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyon şoförü İ.Ö.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'YANDIM AĞABEY' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜOğlunun cansız bedeni götürülürken, gözyaşı döken Ercan Acar, "Şimdi ben kendimi nasıl affedeceğim? Ben seni nasıl göremedim? Kurban olduğum Allah'ım beni çocuğumla imtihan etti. Süt kokulu bir oğlum vardı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" diyerek, gözyaşı döktü.Acı haberle kaza yerine gelip, fenalaşan anne Şifa Acar'ı da yakınları teskin etmeye çalıştı. Acar, "Ne oldu benim yavruma, ne yaptınız?" diyerek, ağladı. BABASININ ARKASINDAN KOŞMASI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Mehmet Furkan'ın kapısı açık kamyonetten inip, babasının peşinden koştuğu anlar yer aldı. 

 


Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı
Oğlu peşinden koşarken kamyonun altında can verdi, 'Kendimi nasıl affedeceğim' diye ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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