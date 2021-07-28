Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
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Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek

Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Gökhan Demirtaş (23), barda dans eden kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardığı Metehan Kurtulget (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ANTALYA'da Gökhan Demirtaş (23), barda dans eden kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardığı Metehan Kurtulget (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Oğlunun cenazesini almak için geldiği morgda gözyaşı döken anne Ünsel Demirtaş, eşi Hüseyin Demirtaş'a "Oğlumun eline ve ayaklarına kına yakacaksın, öyle defnedilecek" diye gözyaşı göktü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Metehan Kurtulget, barda dansçı kızlarla zorla dans etmeye çalışınca, kızlardan birinin arkadaşı olan Gökhan Demirtaş uyarıda bulundu. Demirtaş'ın kendisini uyarmasına sinirlenen Metehan Kurtulget, pasta keseceği gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Demirtaş'ı kolundan ve kalbinden yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan Gökhan Demirtaş, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Metehan Kurtulget ise polis ve güvenlik görevlileri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Demirtaş'ın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna götürüldü.

Otopsinin tamamlanmasının ardından Gökhan Demirtaş'ın yakınları, cenazeyi almak için bugün morga geldi. Cenazenin alınması sırasında gözyaşı döken anne Ünsel Demirtaş, eşi Hüseyin Demirtaş'a "Oğlumun eline ve ayaklarına kına yakacaksın, öyle defnedilecek" dedi. Morgdan alınan Demirtaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek
Oğlu öldürülen anne: Kına yakıp, öyle defnedilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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