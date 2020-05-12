Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
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Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti

Antalya'da iş kurmak isteyen oğlu için bankadan nakit olarak 50 bin TL kredi çeken 61 yaşındaki emekli adam, evine döndüğünde hesabına 2 kere 48 bin 175 olmak üzere 96 bin 350 TL yatırıldığını görünce, parayı bankaya iade etti.

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
12.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:02

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer, bu sabah özel bir bankaya giderek, iş kurmak isteyen oğluna destek vermek ve bazı borçlarını kapatmak için 50 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi çekmek istedi.

İşlemleri gerçekleştirilen Özer'e, kredi giderleri düşülüp 48 bin 175 TL para elden verildi.

BANKA, HESABINA 96 BİN TL PARA YATIRDI

Evine döndüğünde telefonuna hesabına para yattığına dair mesaj geldiğini gören Özer, interaktif bankacılık kullanarak girdiği hesabına 2 dakika arayla 48 bin 175'şer TL'den toplam 96 bin 350 TL daha yatırıldığını fark etti.

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti

BANKA, "SİZİN PARANIZ" DEMESİNE RAĞMEN İADE ETTİ

Kısa bir şok yaşayan Özer, bunun üzerine bankanın merkezini arayarak durumu izah etti, kontroller sonucu kendisine iddiaya göre, 'bu sizin yatırmış olduğunuz para. Kullanabilirsiniz' yanıtı verildi. İçi rahat etmeyen Özer, bugün öğlen saatlerinde krediyi çektiği bankaya giderek durumu banka müdürüyle görüştü ve personel hatasından kaynaklandığı anlaşılan işlem düzeltildi.

"İÇİMİZ RAHAT ETMEDİ"

Olayı anlatan Özer, "50 bin liralık kredi çekmek için sabah bankaya gittim. Görevli memur gerekli işlemleri yaptı ve bana da kesintiler haricinde nakit olarak elden verdiler. Paramı aldıktan sonra evime geldim. Bir müddet sonra telefonuma mesaj geldi diye açtım. Telefondan hesabıma baktığımda 97 bin civarında para gördüm. 2 defa para yatmış görünüyor. Buna istinaden biz bankayı aradık. Orası da 'Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz' dediler. İçimiz rahat etmedi, kişiler mağdur olmasın diye iade etmek istiyoruz. Şimdi bankaya gidip bankada görevli müdür beye bilgi vereceğiz. Büyük bir ihtimalle personel hatası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti

"İHTİYACIMIZ VAR AMA KENDİ PARAMIZ DEĞİL"

"Mecburen iade etmem gerekiyor" diyen Özer, "Evet ihtiyacımız var mı var. Ama kendi paramız değil. Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz diye düşünüyorum" dedikten sonra bankaya giderek işlemlerini gerçekleştirdi.

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti

"MEMURUN BİR AN DALGINLIĞI OLMUŞ"

Banka çıkışında gazetecilere yine açıklamada bulunan Özer, "Sabahleyin yapılan işlemde, eksiye basılacağı yerine artıya basılınca meblağın üzerine iki defa ilave edilmiş. Memurun bir an dalgınlığı olmuş düzeltildi. Banka müdürü teşekkür etti. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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