Oğlu Hasan Ali Yener'i kaybeden Neşe Karaböcek kimdir?

70'li yıllarda adını duyuran ses sanatçısı Neşe Karaböcek oğlu Hasan Ali Yener'i kaybetti. Hasan Ali'nin hayatınıneden kaybettiği ise henüz bilinmiyor. İşte, Neşe Karaböcek hayatı, oğlu ve eski eşi Tevfik Yener …

NEŞE KARABÖCEK KİMDİR?

Ünlü sanatçı Karaböcek, 1 Nisan 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Neşecan Göktürk olan sanatçı, henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını aldı. Ayrıca "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanına sahiptir.

16 ALTIN PLAK ÖDÜLÜ ALDI

Çok sayıda 45'lik plak, LP ve kaset/CD dolduran Karaböcek, bunların yanı sıra 11 sinema filminin başrolünde oynadı. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakaladı. 1968-1980 arasındaki 12 yıl boyunca çeşitli plak şirketlerinden 16 adet altın plak, 1 platin plak, 1 altın bülbül (5 altın 45'lik yerine verilmiştir) ve 2 altın kaset ödülü aldı.

ESKİ EŞİ ATİLLA ALPSAKARYA, KARDEŞİ İLE EVLENDİ

İlk evliliğini ünlü yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yapan sanatçının bu evlilikten "Alper" adında bir oğlu dünyaya geldi. Atilla Alpsakarya'nın 1974'te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp baldızı Gülden Karaböcek'le evlendi. Bu olay magazin gündemini uzunca bir süre meşgul etti. 1975 tarihinde gazeteci Tevfik Yener ile evlendi. Bu evlilikten de "Hasan" adını verdiği bir oğlu oldu.