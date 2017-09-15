Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Kılıçdaroğlu'nun avukatı FETÖ'den gözaltında



Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan Ankara'da gözaltına alındı.



…



İşsizlik rakamları açıklandı



İstanbul - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15 ve yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2017 yılının Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde kaldı.



…



Metrelerce öteye uçtu



Kazan - Rusya'da meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen kadın feci şekilde can verdi.



…



Pusetle oynarken bebeği yere düşürdü



Gansu - Çin'de bir hastanenin yeni doğan servisinde inanılmaz bir olay yaşandı.



…



Yaşlı kadının çantasını böyle çaldı



Los Angeles - ABD'nin Los Angeles şehrinde bir süper markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.



(İHA)