Öğle Bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı FETÖ'den gözaltında
Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan Ankara'da gözaltına alındı.
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İşsizlik rakamları açıklandı
İstanbul - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15 ve yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2017 yılının Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde kaldı.
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Metrelerce öteye uçtu
Kazan - Rusya'da meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen kadın feci şekilde can verdi.
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Pusetle oynarken bebeği yere düşürdü
Gansu - Çin'de bir hastanenin yeni doğan servisinde inanılmaz bir olay yaşandı.
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Yaşlı kadının çantasını böyle çaldı
Los Angeles - ABD'nin Los Angeles şehrinde bir süper markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)