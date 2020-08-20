Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı Neye sinirlendiği belli olmayan öfkeli kadın, otomobilin camlarını tuzla buz etti Antalya'da neye sinirlendiği belli olmayan genç bir kadın, park halindeki bir otomobilin camları ile aynalarını demir çubukla kırdı.

Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı

Neye sinirlendiği belli olmayan öfkeli kadın, otomobilin camlarını tuzla buz etti

ANTALYA - Antalya'da neye sinirlendiği belli olmayan genç bir kadın, park halindeki bir otomobilin camları ile aynalarını demir çubukla kırdı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir süre aracın camlarını kırmaya devam eden kadın, ardından küfrederek sokaktan ayrıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oldukça öfkeli olan kimliği belirsiz bir kadın, eline aldığı demir çubukla, kime ait olduğu belli olmayan park halindeki beyaz renk otomobile demir çubukla bir anda vurmaya başladı. Otomobilin ön camı, açılır tavan camını ve aynalarını kıran kadın, sokağın girişine bakarak da küfretmeye başladı. Ardından elindeki demiri otomobile doğru fırlatan kadın, sokaktan ayrıldı.

Aynı sokakta yaşayan bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada da bir çok kullanıcı tarafından izlendi.

Kaynak: İHA