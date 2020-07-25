Of Belediye Başkanı'nın 'koronavirüs' testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
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Of Belediye Başkanı'nın 'koronavirüs' testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı

TRABZON'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu.

Of Belediye Başkanı'nın 'koronavirüs' testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
25.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:26

TRABZON'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu. Belediyeden yapılan duyuruda Sarıoğlu ile son 4 gün içinde temas edenlerin dikkatli olmaları istendi.

Of Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada belediye başkanı Salim Salih Sarıoğlu'nun bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "20- 24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur. Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

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