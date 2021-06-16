OEDAŞ'a Bilecik'te çifte gurur
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OEDAŞ'a Bilecik'te çifte gurur

OEDAŞ'a Bilecik'te çifte gurur
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OEDAŞ Bilecik Müdürü Hacı Kadir Aykut, çalışmalarındaki başarılarından dolayı Bilecik Valiliği'nden 'Başarı Belgesi' aldı.

OEDAŞ Bilecik Müdürü Hacı Kadir Aykut, çalışmalarındaki başarılarından dolayı Bilecik Valiliği'nden 'Başarı Belgesi' aldı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, görevinde göstermiş olduğu başarılı çalışmaları nedeniyle Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün takdir ettiği 'Başarı Belgesi'ni alarak tüm OEDAŞ ailesini gururlandırırdı. Öte yandan Aykut, enerji konusundaki tecrübesinden dolayı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünce Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği'ne de 3 yıllığına görevlendirildi.

"Hizmet kalitesini daha üst noktaya getirmek için çalışıyoruz"

Osmangazi EDAŞ Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, hizmet verdikleri illerin modern bir altyapıya ulaşabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Kendisine takdim edilen 'Başarı Belgesi' ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği görevinden dolayı teşekkürlerini ileten Aykut, "Tüketicilere verdiğimiz hizmet kalitesinin daha da üst noktalara taşınabilmesi amacıyla çalışıyoruz. Elektrik dağıtım hizmetini sunarken paydaşlarımızın ihtiyacını anlamak ve ortak çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Valimizden almış olduğum Başarı Belgesi ve Rektörümüz tarafından gerçekleştirilen görevlendirme beni ve tüm OEDAŞ ailemizi çok mutlu etti. Bilecik Valimiz Bilal Şentürk'e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban'a, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne ve tüm emeği geçen ekiplere, çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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