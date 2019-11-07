OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye

OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde mili gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.

07.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:43
OECD'de milli gelirden sağlığa en az pay ayıran ülke Türkiye

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde mili gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.


OECD raporuna göre, Türkiye'de Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla'nın (GSYİMH) yüzde 4,2'si sağlık hizmetlerine harcanıyor. Bu klasmanda, Meksika ve Letonya yüzde 6.2 ile Türkiye'yi izliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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