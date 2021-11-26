Odunpazarı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde söyleşi ve imza

Etkinlikler kapsamında son olarak Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde yazarlar Nur Türk ve Arzu Dinçer'in katılımıyla söyleşi ve imza günü düzenlendi.

"BİZE KADERCİLİĞİ VE İKİNCİL OLMAYI DAYATIYORLAR"

Kadın ve kadına yönelik şiddetin konuşulduğu söyleşiye, konuşmacı olarak 'Sen Hayatında Hiç Kadın Oldun Mu?' ve 'Elma Güzeli' kitaplarının yazarı Nur Türk ile 'Ali Ayşeyi Sev(me)' ve 'Tarhana Çorbası' kitaplarının yazarı Arzu Dinçer katıldı. Dinçer ve Türk söyleşiye kendilerini ve kitaplarını anlatarak başladı. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili farkındalık yaratmak için bu söyleşiye katıldıklarını belirten Arzu Dinçer, "Yaşadığımız toplum bize kaderciliği ve ikincil olmayı dayatıyor" dedi. Dinçer, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"AİLEMİZDEN SEVGİ GÖRMÜYORUZ, EN KÜÇÜK SEVGİ SÖZÜNE ALDANIYORUZ"

Söyleşiye katılanlarla hayat ve yazarlık öyküsünü paylaşan Nur Türk, 'Sen Hayatında Hiç Kadın Oldun Mu? kitabının kadın karakterinin hikayesini anlattı.Kadına yönelik şiddetin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade eden Türk, "Bizi, pembe patiklerle büyütmeye başlıyorlar. Ailemizden sevgi görmüyoruz, en küçük sevgi sözüne aldanıyoruz" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda iki yazar da kendi kitaplarından kadına yönelik şiddeti içeren pasajlar okudu.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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