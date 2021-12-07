Odunpazarı'nda Shakespeare gecesi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi "Shakespeare ve Müzik" konseri düzenledi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, William Shakespeare'in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirildi. Soprano Linet Şaul'un ezgileri seslendirdiği konserde, Bülent Oral ile Faran Suyolcu dönemin enstrümanları rönesans lute ve viola da gambayla notalara hayat verdi. Ayrıca konserde tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem de sahne alarak, özel gösterisiyle ezgilere eşlik etti.

Bülent Oral, bir sanatçının olması gereken yerin sahne olduğunu belirterek, Başkan Kurt'a kendilerine tanığı bu imkândan dolayı teşekkür etti.

Konser sonrasında Başkan Kurt, "Pandemi nedeniyle 2 yıl evlerimizde kaldık ve sanatsal etkinliklerden de uzak kaldık. Bu dönemde Odunpazarı Belediyesi olarak online konserler düzenledik fakat hepimiz canlı konser dinlemeyi özlemiştik" dedi.

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