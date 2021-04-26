Odunpazarı Belediyesi Akbank'la promosyon sözleşmesi imzaladı
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Odunpazarı Belediyesi Akbank'la promosyon sözleşmesi imzaladı

Odunpazarı Belediyesi Akbank'la promosyon sözleşmesi imzaladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nde gerçekleştirilen banka promosyon ihalesi sonucunda belediye çalışanları 2 bin 900 TL promosyon hakkı elde etti.

2021-2024 yıllarını kapsayan 3 yıllık (36 ay) Banka Promosyon Sözleşmesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında imzalandı.

İmza törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Akbank Atatürk Bulvarı Şubesi Müdürü Rana Aydemir ve Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini belirterek, belediyenin gerçekleştirdiği tüm ihaleler gibi banka promosyon ihalesinin de canlı yayınlandığını söyledi. Süreçte yer alan herkese teşekkür eden Başkan Kurt, yapılan sözleşmeye göre 2021-2024 yılları arasındaki 36 aylık dönem için 1297 Odunpazarı A.Ş. çalışanına 2900 TL promosyon ödemesi yapılacağını ifade etti. Başkan Kurt, Akbank ile yapılan sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler

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