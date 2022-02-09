Odunpazarı Belediye Tiyatrosu "Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni" ile yeniden perde diyor

13 Şubat Pazar günü saat 13.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde seyircisi ile buluşacak olan Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni'nde minikler hem güneş sistemindeki gezegenleri tanıyor hem de uzaylı kuklalarla keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

DEKORDA İLERİ DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ UYGULANDI

Oyununun en önemli özelliği ise iklim krizine dikkat çekebilmek için tüm dekorların ileri dönüşüm yöntemleri ile uygulanmış olması… Oyunda gezegenler tanıtılırken, dünyayı korumak için dekorların tamamında atık ve kullanılmayan malzemeler kullanıldı. Kırık huniler, yumurta kolileri, atık kâğıtlar ve niceleriyle yapılan uzaylılar ve gezegenler merak uyandırıyor.

İO VE ENOS'UN MACERASI MERAK UYANDIRIYOR

İpek Uzkalan'ın yazdığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Çiğdem Öztürk'e, müziği Hüseyin Demir'e, ışık tasarımı ise Ömer Burak Ünal'a ait. Tam bir ekip çalışması ile sahneye taşınan oyunun oyuncu kadrosu da yine Çiğdem Öztürk, İpek Uzkalan ve Hüseyin Demir'den oluşuyor… Black light tekniğinin de kullanıldığı oyunda; Dünya'dan araştırma için uzaya gönderilen astronot şempanze Enos, roketinin arızalanmasıyla varlığından haberi olunmayan bir gezegene iniş yapar. Farklılıklar gezegeni... Bu gezegende güneş sistemindeki her bir gezegenden gelen uzaylılar yaşar. Uzaylıların gezegende kontrolünü sağlayan uzaylı İO, onların birlik içinde yaşamasını kendine görev edinmiştir. Ama bu işi yapmakta çok zorlanır. Çünkü her uzaylının birbirinden farklı özellikleri ve güçleri vardır. İO, Enos ile karşılaşınca işlerin rengi değişir…

BİLETLER BİLETİNİAL, YKSM VE HASAN POLATKAN KÜLTÜR MERKEZİ GİŞELERİNDE

13,20 ve 27 Şubat Pazar günü saat 13.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi sahnesinde minik

izleyicileri ile buluşacak olan Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni'ni izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini Biletinial, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) ve Hasan Polatkan Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilir. Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar (0 222) 233 05 82 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.

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