Odunlukta yaşayan yaşlı adama belediye ve Kızılay sahip çıktı
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Odunlukta yaşayan yaşlı adama belediye ve Kızılay sahip çıktı

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde evi olmadığı için odunlukta yaşayan 65 yaşındaki Ali Ayyıldız'ın sıcak yuvaya kavuşması için belediye ve Kızılay yardım elini uzattı.

29.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:40

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde evi olmadığı için odunlukta yaşayan 65 yaşındaki Ali Ayyıldız'ın sıcak yuvaya kavuşması için belediye ve Kızılay yardım elini uzattı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kilimli Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Türk Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, Ayyıldız'ın bir odunlukta yaşadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Kızılay ekipleri, köye giderek Ayyıldız'ı yaşadığı yerde ziyaret etti.

Temel ihtiyaçları karşılanan ve sağlık kontrolleri yapılan Ayyıldız için belediye, Kızılay ve hayırseverlerin desteğiyle odunluğun yerine ev yapılması için çalışma başlatıldı.

"Yaşanacak yer değil"

Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, Kızılay ekiplerinin çalışması sırasında fark edilen Ayyıldız'ın sıcak yuvaya kavuşması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Kışa girmeden evi tamamlayacaklarını belirten Ensari, "Keşke daha önceden bizlere ulaşsaydı. Kaldığı yer yaşanacak gibi değil. Ali amcamızın ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacağız. Aynı zamanda gıda yardımı da yapıldı. Evinin temeline başladık. Çevre düzeninden bahçe duvarına kadar her şeyiyle ilgileneceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay Muradiye Şube Koordinatörü Selçuk Yay da Ayyıldız'ın zor şartlarda hayatını sürdürdüğünü ifade ederek, "Belediye başkanımız amcamızın yardımına koştu, durumuna duyarsız kalmadı. Mahalleye gelerek durumu değerlendirdik. Türk Kızılay ve Çaldıran Belediyesi olarak amcamıza bahçeli bir ev yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum"

Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin, belediyenin ve hayırseverlerin kendisine yardım eli uzattığını söyledi.

Yeni eve kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Devletimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Benim de artık sıcak bir yuvam olacak. Vefat ettikten sonra da bu evin Kur'an kursu olarak kullanılmasını istiyorum." dedi.

Odunlukta yaşayan yaşlı adama belediye ve Kızılay sahip çıktı

Kaynak: AA

Manşet

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