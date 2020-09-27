Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
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Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

27.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:29
Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

BARTIN'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BARTIN'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Bartın- Karabük yolu Kirazlıköprü Barajı'ndaki tünel mevkisinde, odun yüklü kamyonetin üzerinde 4 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. 4 kişinin, hızlı giden kamyonetin kasasındaki odunların dallarının üzerine oturarak seyahat etmesi, diğer sürücüleri korkuttu. Sürücüler, tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.  


Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
Odun yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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