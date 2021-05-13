Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: "Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı."

Önümüzdeki hafta çıkacak kitabın içindeki iddialar Beyaz Sarayı, CIA'i ve ABD kamuoyunu karıştıracak nitelikte.

Vanessa'nın ajanlarla ilişkisi

ABD'de (yazarlığın Nobel'i olarak anılan) Pulitzer ödüllü gazeteci Carol Leonnig kitabında, Donald Trump'ın görev yaptığı süreç olan 2017-2021 arasındaki başkanlığı döneminde yakın ailesinden iki kadının "kendilerini koruyan" ajanlarla ilişki yaşadığını iddia etti.

Kitapta yazılanlara göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'dan 2018'de boşanan Vanessa Trump, aileyi koruyan ajanlardan biriyle yasak aşk yaşıyordu.

Gazeteci Leonnig, söz konusu ajanın o sırada Vanessa Trump'ın resmi koruyucusu olmadığı için disiplin cezasına çarptırılmadığını söyledi.

Tiffany ile "sıradışı" zamanlar

Vanessa Trump hakkındaki iddiaların ötesinde, Leonnig, Trump'ın kızlarından Tiffany Trump'ın da erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra bir gizli servis ajanıyla "sıradışı" bir şekilde yalnız kalmaya başladığını yazdı.

Leonnig, "Gizli servis şefleri, Tiffany'nin uzun, esmer ve yakışıklı ajana ne kadar yaklaştığı konusunda çok endişelendi" iddiasında da bulunuyor ve detay veriyor.

Yazar, ajanların korudukları kişilerle gönül ilişkileri kurmalarının, bu ilişkilerin görevlerini gölgeleyebileceği ve güvenlik zaafiyeti oluşturabileceği endişesiyle kurallara aykırı olduğunu belirtti ve detay vermeye devam etti: "İlişkiden kaygılanan yetkililer, Tiffany ile ajanın ifadelerine başvurdu. Ajan bu sırada görevinden uzaklaştırıldı. Tiffany Trump ile söz konusu yakışıklı ajan ifadelerinde aralarında istenmeyen bir şey olmadığını, koruma görevinin doğası gereği birlikte vakit geçirdiklerini öne sürdü. Bu savunmanın ardından ajan tekrar Tiffany Trump'ı koruma görevine atandı."

Donald Trump biliyor muydu?

Tüm bu iddialara rağmen eski ABD Başkanı Trump'ın bu ilişkilerden haberinin olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.