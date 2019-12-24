Ödüllü film "Kapan" Sultanbeyli'de gala yaptı

24.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:48

Yönetmen Seyid Çolak'ın ilk uzun metrajlı ödüllü filmi "Kapan" Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.



Birçok film festivalinden ödülle dönen "Kapan" filmi, Sultanbeyli'de gala yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan galaya ilgi büyük oldu. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kapan'ın hikayesi bir adada geçiyor. Filmde 5 balıkçı arkadaşın tekdüze giden hayatları, aralarından birisinin nedeni bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişime uğrar. Üstelik nereden geldiği bilinmeyen vahşi kurdun adada yavrulayıp, kendine yaşam alanı açmaya çabalaması da arkadaşlar arasında gittikçe yükselen bir gerilime neden olur ve sürükleyici hikaye böyle başlar.



Merak uyandıran bir senaryoyu konu alan Kapan'ın galasına katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediyesi olarak eğitime, kültüre ve sanata büyük önem verdiklerini belirtti. Film ekibini kutlayan Başkan Keskin, "Seyid Çolak kardeşimizi daha önceden tanıyoruz, kendisini misafir ettik. Kapan filmiyle olan yolculuğunun takipçisi olduk. Bu yolculukta kendisi ve arkadaşları güzel bir çalışmaya imza attı. Başarılarının devamını diliyor, filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyid Çolak, kendisinin de ifade ettiği gibi, 4 yaşından itibaren burada yetişmiş, büyümüş bir kardeşimiz. İnanıyoruz ki Sultanbeyli'deki gençlerimize de örnek olacak. Sultanbeyli'de görmek istediğimiz tablolardan biri de bu. Yeni sinemacılar, yeni şairler, yeni yazarlar çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Atölyelerimizle bu amacımıza doğru ilerliyoruz. Özellikle gençlerimize bu alanda büyük yatırımlar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.



Sultanbeyli'nin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden yönetmen Seyid Çolak, "4 yaşımdan itibaren uzun bir süre burada ikamet ettim, liseyi burada okudum. Sultanbeyli, benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Zaten ilçemizin yansımasını filmde de göreceksiniz. İlgisi ve inceliği için Sultanbeyli Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için çok önemli" dedi.



Galaya katılan İlçe Kaymakamı Metin Kubilay Sultanbeyli'de görev aldığı 3 yıl boyunca eğitimin, kültürün, gençliğin yanında olan bir belediyeyle iş birliği halinde olmaktan memnun olduğunu ifade ederek, "Belediyemizle kültürde, eğitimde, sporda Sultanbeyli'nin marka kent olmasını hedefliyoruz. Bu hedeflerimize de inşallah ilçemizden Seyid kardeşimiz gibi başarılı olan gençlerimizle ulaşacağız.



Filmde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.



Gerçekleştirilen gala sonunda Başkan Hüseyin Keskin, Seyid Çolak'a plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA