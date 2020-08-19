ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde yavru rekoru bekleniyor
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ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde yavru rekoru bekleniyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde yavru rekoru bekleniyor Enstitünün 1 kilometrelik sahilinde 30'dan fazla gerçek yuvadan 2 bin ila 3 bin deniz kaplumbağası yavrusu çıkışı bekleniyor Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde deniz kaplumbağaları...

19.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:52

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde yavru rekoru bekleniyor

Enstitünün 1 kilometrelik sahilinde 30'dan fazla gerçek yuvadan 2 bin ila 3 bin deniz kaplumbağası yavrusu çıkışı bekleniyor

MERSİN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde deniz kaplumbağaları yuvalarından çıkan yavru sayısının rekor seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, bu yıl kaplumbağa çıkışı sayısında rekor bir yıl olacağını ifade ederek, enstitünün 1 kilometrelik sahilinde 30'dan fazla gerçek yuvanın bulunduğunu, bunlardan da yaklaşık 2 bin ila 3 bin yavrunun çıkmasını beklediklerini söyledi.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün özel bir sahile sahip olduğunu belirten Kıdeyş, Türkiye'de deniz kaplumbağaları için 21 resmi koruma alanı bulunduğunu, enstitü sahili ile Davultepe sahilin 22. resmi koruma alanı olarak bakanlığa sunulduğunu dile getirdi.

Kıdeyş, "Sahilimiz özel çünkü doğrudan deniz bilimleri enstitüsünün çalışma alanı. Ayrıca enstitünün önündeki denizde 500 metrelik mesafeyi balıkçılığa korumalı alan haline getirdik. Türkiye'de hem denizin koruma altında olduğu, hem de kumsalın koruma altında olduğu bir başka alan yok" dedi.

"Kaplumbağa sayısı açısından rekor bir sene"

Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının yuva için enstitü sahilini tercih ettiğini ifade eden Kıdeyş, "Şöyle bir müjdeyi de vermek isterim. Bu sene kaplumbağa sayısı açısından rekor bir sene. 1 kilometrelik alanda 30'dan fazla gerçek yuvamız var. Metrekareye denk getirdiğinizde oldukça yüksek bir rakam. Her yuvadan da 80-100 yavrunun çıkacağını tahmin ediyoruz. 2 bin tane, 3 bin tane yavru sadece bu kısacık kumsaldan denize ulaşacak" diye konuştu.

"Yuvalara yakın yerlere çadır kurmayalım, dikkatli davranalım"

Kaplumbağa yavrularının çıkışı esnasında birçok zorluklar yaşadığını da hatırlatan Kıdeyş, "Özellikle şimdi turizm zamanı, plaj zamanı. Mümkün olduğunca kumsallarda çadırlarımızı geriye doğru yapalım. Ayrıca sahilin karşı tarafında fazla ışık olmaması gerekiyor. Yavruların ışığın yansımasını görmeleri gerekiyor ve denizi o şekilde bulmaları gerekiyor. Yoksa denizin zıtlık tarafına giderek kuruyabiliyorlar. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli davranmalılar. Genelde yavrular gece çıkıyor, zaman zaman gündüz çıktıkları da oluyor. Çıktıklarında ele almamak gerekiyor. Bırakın kaslarının gelişmesi için kendi kendine hareket etsin. İlk hareketini kendi kendine yapsın. Denize gitmesini sadece izlesinler" şeklinde konuştu.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde yavru rekoru bekleniyor

Kaynak: İHA

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