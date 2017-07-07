ODTÜ'de Güvenlik Görevlisi Öğrenci Yakınına Kafa Attı

ODTÜ'de 2 Temmuz'da yapılan mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin bir kişiye kafa attığı ortaya çıktı.

GÜVENLİKTEN ÖĞRENCİ YAKININA KAFA

Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet törenine ön lisans ve lisans mezunu toplam 2312 öğrenci geçiş yaptı. Tören, kortejin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Bu sırada iddiaya göre mezuniyet alanına girmek isteyen öğrenci yakını güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlikçilerden biri hiç beklemediği anda öğrenci yakınına kafa attı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.