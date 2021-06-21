Odin: Valhalla Rising için yeni sinematik fragman yayınlandı!

Lionheart Studio tarafından yayınlanacak MMORPG oyunu Odin: Valhalla Rising için yeni bir sinematik fragman yayınlandı. Odin: Valhalla Rising ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

Lionheath Stuiod, Odin Valhalla Rising için yayınladığı sinematik fragmanda, Nose mitolojisinden ilham alan bir arka planı tanıtıyor.

Odin: Valhalla Rising, oyuncuları farklı kıtalarda geçecek bir maceranın içine dahil ediyor. Oyun, İskandinav mitolojisi, Midgard, Jotunheim, Nidavellir ve Alfheim'a kadar dayanan dört farklı kıtada geçiyor.

Odin: Valhalla Rising, 29 Haziran'da Kore pazarında çıkış yapacak. Oyunun batı sürümüne dahil şu an için herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Fragmanın İngilizce olarak yayınlandığını varsayarsak oyunun Avrupa'da piyasaya sürülme ihtimali de öne çıkıyor.

ODIN: VALHALLA RISING SİNEMATİK FRAGMAN