Ödemiş'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Kiraz istikametine giden Halil Güllü yönetimindeki 35 AAE 060 plakalı minibüs ile Beydağ istikametinden Ödemiş istikametine dönen Hüseyin Önder (25) yönetimindeki 03 DA 755 otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan babası Alim Önder (45) yaralandı.

Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA