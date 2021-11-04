İZMİR (İHA) - Ödemiş'in tarihi camisi ilgi bekliyor

Penceredeki bozulmalar, duvardaki rutubetler dikkat çekiyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, son yıllarda kötü görüntüsüyle dikkat çekerken, cami ilgi bekliyor.

Yapılış tarihi 1312 yıllarına kadar uzanan, çok özel mimariye sahip olan Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki Aydınoğlu Mehmet Bey Camii bakımsız kaldı. Tarihi caminin özel mimariye sahip pencere bölümlerindeki bozulmalar, duvarlarındaki rutubete dayalı dökülmelerin yaşanmasıyla ortaya kötü görüntülerin çıktığı görülürken, bölge sakinleri caminin bu kötü görüntüsünden kurtulmasını bekliyor.

Hafta içi ve hafta sonu bir çok ziyaretçiyi ağırlayan cami hakkında vatandaşlar, "Buranın en eski tarihe sahip, aynı zamanda konumu ile özellik açısından farklı mimariye sahip Aydınoğlu Mehmet Bey Camiinin pencere ve duvarlarında oluşan olumsuz etkilenmelerden dolayı, meydana gelen kötü görüntüden bir an önce kurtarılmasını bekliyoruz" şeklinde ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, camiinin arka bahçesindeki tarihi mezar taşlarının da gelişi güzel bir şekilde atıldığı görüldü. Taşlardan bazılrının kırık olması da dikkat çekti.