Ödemiş Belediyesi'nden ağız ve diş bakımına katkı

ÖDEMİŞ, İZMİR (Bültenler) - Toplumun ağız ve diş bakımı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde farkındalık çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdüren Ödemiş Belediyesi kent genelinde diş macunu dağıttı.

Her yaştan vatandaşların ağız ve diş bakımı alışkanlığına destek vermek amacıyla İzmir Pergamon Lions Kulübü Derneği ve İzmir Ümit Lions Kulübü Derneği'nin katkılarıyla Ünilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından bağışlanan 64 bin 15 adet diş macunu, Ödemiş Belediyesi ekipleri ve muhtarlıklar aracılığıyla kırsal ve merkez mahallelerde vatandaşlara ulaştırıldı.

Eriş: "Sağlıklı gülüşlerimiz hiç eksilmesin"

Ağız ve diş sağlığının öneminin kavranması ve bu konuda alışkanlık oluşması hedefiyle güzel bir dayanışmaya imza atıldığını söyleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemiş Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın sağlığını düşünüyor, destekleyici anlamda faaliyetlerimizi pandeminin izin verdiği ölçüde sürdürüyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı da ağız ve diş sağlığından geçiyor. Çocuklarımızın gülüşleri pırıl pırıl olsun istiyorsak bu alandaki farkındalığı güçlendirmemiz gerekiyor.

Bu anlamda İzmir Pergamon Lions Kulübü Derneği ve İzmir Ümit Lions Kulübü Derneği'nin katkıları sonucunda Ünilever tarafından belediyemize ulaştırılan diş macunlarını her yaştan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte ağız ve diş sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarımız uzman ekiplerimizle birlikte devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin Gezici Sağlık Ünitesiyle de sağlık bilgilendirmeleri ve psikolojik destek için çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıklı gülüşlerimiz hiç eksilmesin diye çalışıyoruz" dedi.

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