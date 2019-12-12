Ödemiş Belediyesi kış mücadelesine hazır

12.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:22

Kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı.

Ödemiş Belediyesi, Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde kar yağışı ve buzlanma gibi durumlarda etkin ve hızlı müdahale için hazırlıklarını tamamladı. Olumsuz hava koşullarıyla ilgili mağduriyetleri en aza indirmek üzere Kriz Masası oluşturuldu.

Kriz Masası 7 gün 24 saat görevde

Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Akgün başkanlığındaki Kriz Masası'nda Fen İşleri Müdürü Çağlar Can, Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif Şen ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız görevlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleriyle koordineli şekilde çalışacak Kriz Masası, olumsuz hava koşullarıyla ilgili 7 gün 24 saat teyakkuzda olacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan, yolda kalan vatandaşlar yardım çağrılarını 0232 544 90 97 numaralı telefondan 7 gün 24 saat Kriz Masası'na iletebilecek. Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için de Kriz Masası göreve hazır olacak.

Vatandaşlar ayrıca belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de yardım çağrılarını belediyeye ulaştırabilecek.

Ekipler ve iş makineleri hazır

Ödemiş Belediyesi'nin kent merkezindeki Destek Hizmet Birimleri Şantiyesi'nde ve Gölcük Mahallesi'ndeki şantiyede buzlanmaya karşı yürütülecek mücadele için tuz depolandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karlı günlerde yolları açık tutmak için bir kar küreme aracı, 2 greyder, 3 yükleyici kepçe, 8 kazıcı-yükleyici kepçe ile mesai yapacak. Çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli şekilde yürütülecek.

Kaynak: Bültenler