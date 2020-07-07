Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme dönemine adım attı İzmir'de Ödemiş Belediye Meclisi, korona virüsü pandemi sürecindeki zorunlu aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte ilk kez toplandı.

İzmir'de Ödemiş Belediye Meclisi, korona virüsü pandemi sürecindeki zorunlu aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte ilk kez toplandı. 2019 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği toplantı, gece 02.00 saatlerine kadar devam ederken, encümen ve meclis ihtisas komisyonu seçimleri yapıldı.

Korona virüsü pandemi süreci nedeniyle çalışmalarına mart ayından bu yana ara veren Ödemiş Belediye Meclisi, 6 Temmuz 2020 tarihinde Belediye Başkanı Mehmet Eriş başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi meclis salonunda sosyal mesafe düzenlemeleri yapıldı ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Salon girişinde meclis üyeleri ve daire müdürlerinin vücut ısısı ölçümleri yapıldı, maske ve dezenfektan dağıtıldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı gerçekleşen toplantı, belediyenin sosyal medya sayfalarından canlı yayınlandı.

İlk gündem maddesi olarak denetim raporu meclisin bilgisine sunuldu. 2019 yılı faaliyet raporu da görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Ödemiş halkı için hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediyenin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, 99 mahalleye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Hem korona virüsü ile mücadeleyi sürdürdüklerini hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği içerisinde sahada yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran Başkan Eriş, Ödemiş Belediye Meclisi üyelerine çalışmalara sundukları katkılar için teşekkür etti.

Daha sonra encümen ve ihtisas komisyonunun üye seçimleri yapıldı. Öte yandan, MHP grubu tarafından önerilen Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu ve AK Parti grubu tarafından önerilen Gayrimenkul Satış Değerlendirme Komisyonunun kurulmasına da oy birliği ile karar verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA