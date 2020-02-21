Ödemiş Ayakkabı Festivali başladı

21.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:46

29 Şubat akşamına kadar Hükümet Meydanı'nda devam edecek festival ilk günden büyük ilgi gördü.

Ödemişli esnafların katılımıyla herkese ve her cebe uygun kaliteli ayakkabıların indirimli fiyatlarlavatandaşların beğenisine sunulduğu Ödemiş Ayakkabı Festivali törenle başladı. İlk kez düzenlenen festivalin açılışına Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, daire amirleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve esnaf odalarının başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Eriş'e teşekkür plaketi

Ödemiş Belediye Bandosu'nun "Ayağında kundura" adlı parçayı çalarak nostalji yaşattığı açılışta Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e esnaflara verdiği destek için plaket takdim etti.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş'in geçmişinde önemli bir yeri olan ayakkabıcılığın günümüzde yaşatılması adına yerel yönetim ve esnaf teşkilatının el ele vermesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy'u tebrik etti.

Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, daha önce büyükşehirlerde düzenlenen festivalin ilk kez bir ilçede düzenlendiğine dikkati çekerek, "Sayın Belediye Başkanımızın esnaflarımıza verdiği önem ve destek ortada. Türkiye'de ayakkabı üretiminde üç ilçe var. Birincisi Ödemiş, ikincisi Denizli Yeşilova, üçüncüsü Çorum İskilip. Ödemiş'te üretim azalsa da bunu canlandırabilmek adına ne yapabiliriz bunu her zaman Mustafa Köksoy başkanımızla değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Aydan, 2020 yılıyla birlikte ayakkabı sektöründe canlanma yakalanacağını da sözlerine ekledi.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, esnafların dev firmalarla rekabet konusunda en büyük avantajının samimiyet ve yakın ilgi olduğunu belirterek, sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar halkın hizmetinde olan esnafların sanal ortamdaki alışverişe uygun şekilde altyapı oluşturmasının önemine vurgu yaptı. Mutlu, Ödemiş'te ilk kez düzenlenen Ayakkabı Festivali'nin de esnaflara verilen desteğin ve önemin bir göstergesi olduğunu hatırlattı.

Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, ayakkabı festivali düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduktan sonra hemen destek sunan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e ve ilgililere teşekkür etti. İmalat yapan işletme sayısı azalmasına karşın kentte kaliteli üretimin sürdüğünü belirten Köksoy, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası'nın yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği halinde kentte geçmişi olan bu sektörün canlandırılması için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

"Esnafımıza sahip çıkma adına buradayız"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemiş esnafları açısından fuar geleneği açısından güzel bir gün. Ödemiş on yıllar öncesine kadar 120 ayakkabı imalatçısının faaliyette olduğu bir kentti. Birçok insanımız bu sektörden ekmek yiyordu. Bu sayı çeşitli nedenlerle 20'lere geriledi. Artık karşıda dev rakipler var. Küçük esnafın çok zorlandığı dönemler yaşanıyor. Bunu yenme adına Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanımız böyle bir teklifle geldi. Biz de esnafımıza sahip çıkmak, kentimizin belleğinde yer alan bu üretimi tanıtmak ve hemşehrilerimizin kaliteli ayakkabılara uygun fiyatlarla ulaşmaları adına bu festivale destek verdik. İnsanlarımızın buluşacakları güzel bir nokta oluştu. Hava iyi, misafirlerimizin katılımı güzel. Böyle bir organizasyon ilk kez düzenleniyor. Odalarımızın bu şekilde organizasyonlar için teklifleri geldikçe değerlendirmeye hazırız. Yıllardır söylüyoruz; esnafına sahip çık diye. Şu an cebinizde para olmasa da esnaftan veresiye ayakkabı alabilirsiniz. Şurada tanıdık bir yerde yemek yiyebilir ücretini daha sonra ödersiniz. Bu bizim esnafımızdır çünkü. Hep söylenir; büyük marketlerden alışveriş yaparsınız ama cenazenize, düğününüze mahallenizin esnafı gelir. Biz de bugün hiçbir cenaze olmadan esnafımıza sahip çıkma adına buradayız. Tüm Ödemişlileri festivalimize bekliyoruz" dedi.

Başkan Eriş, pek çok tanınmış ayakkabı markasının üretiminin Ödemiş'teki esnaflar tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, zorlu koşullara rağmen Ödemişli esnafların kaliteli üretimleriyle halen yurt çapında tercih edildiklerini vurguladı.

Festivalin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, beğeniye sunulan ayakkabıları inceleyip stant açan esnaflardan bilgi aldı. Ödemişliler de açılış sonrası uygun fiyatlarla satışa sunulan ayakkabılara büyük ilgi gösterdi. Festival alanı önünde kuyruk oluştu. Ödemiş'te faaliyet gösteren 20 esnafın stant açtığı Ödemiş Ayakkabı Festivali, 29 Şubat Cumartesi akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: Bültenler