Odabaş'tan Kaymakam Çelik'e ziyaret
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Odabaş'tan Kaymakam Çelik'e ziyaret

Odabaş'tan Kaymakam Çelik'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a Hakim Fatih Taşdemir ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tahir Taşdemir eşlik etti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Odabaş'tan Kaymakam Çelik'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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