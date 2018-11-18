Oda ve Borsalar Üniversitede Bir Araya Geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülen "81 ile 81 Akademik Danışman" projesi kapsamında Mardin'deki oda ve borsalar, Artuklu Üniversitesinde bir araya geldi.

TOBB ve TEPAV'ın yürüttüğü "81 ile 81 Akademik Danışman" projesinin 13'üncü toplantısı, Mardin Artuklu Üniversitesinde yapıldı. Toplantıya, Mardin merkez ve ilçelerindeki oda ve borsaların temsilcileri katıldı. Toplantıda, oda ve borsalarının iyi uygulama örnekleri, medyada görünürlük, Mardin'e Teknopark ve Teknokent kurulması, odalarda ve borsalarda proje uzmanı istihdamı, akademik danışmanlık dönem faaliyetleri ve aksiyon planı konuları konuşuldu. - MARDİN