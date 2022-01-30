Oda seçimleri sonuçlandı

SAMSUN (İHA) - TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ile Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nde bugün yapılan seçimler sonucu mevcut başkanların sunduğu yönetim kurulu listeleri yeniden seçildi.

Mimarlar Odası üyeleri ve Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri bugün sandık başına gitti. Dün Mimarlar Odası Samsun Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu toplantısında mevcut Başkan Burak Şener, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 19. Olağan Genel Kurulu toplantısında da mevcut Başkan Tarık Tarhan yönetim kurulu aday listelerini divan heyetine sunmuştu. Tek liste ile gidilen seçimlerde bugün kullanılan oylarla yeni dönemin yönetim kurulu belirlendi. Oda mevzuatı gereği seçilen yönetim kurulları görev dağılımlarını ve başkanı yapacakları toplantıyla kendi içinde belirleyecek. Mevcut başkanların başkanlık görevlerine devam etmesi bekleniyor.

Burak Şener yeni dönem için, "Son zamanlarda mimarlık mesleğimize dair bazı problemler yaşıyoruz. Meslek odamızla üyelerimizin diyaloğunu artırmaya çalışacağız. Kamu kurumları ve görevlileriyle diyaloglarımızı artırıp ortak sorunlarımızı beraber çözmeye çalışacağız. Meslektaşlarımızı problemlerini benimsiyoruz. Hatta o problemleri bizler de yaşıyoruz. Üye odaklı şekilde problemleri çözmeye çalışacağız. Geçmişte de olduğu gibi kamusal problemlerde de Mimarlar Odası olarak görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarık Tarhan ise, "Gençlerden belli bir yaşın üstüne kadar üye portfoyümüz var ve üyelerimiz çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Elektrik Mühendisleri Odası olarak elektrik, elektrik elektronik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol, bilgisayar ve biyomedikal alanlarında faaliyet gösteren üyelerimiz var. Bunlarla ilgili kendi içimizde uzmanlarımızla üyelerimize yönelik faaliyetler düzenlemeye başlayacağız. Mali imkanlar doğrultusunda panel, belki sempozyum veya kongre gibi etkinliklerde yer almaya çalışacağız. Samsun'da bu amaçla üniversitelerle bir araya gelerek planlayarak etkinlik yapmaya çalışacağız. Bunun yanında toplumsal görevimiz olan enerji piyasalarını izlemek ve elektrikle ilgili doğru yanlış yatırımları, dağıtım iletimi ile ilgili politikaları izlemeye devam edeceğiz. Kentimiz ve çevreyle ilgili sorunlara da duyarsız kalmayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Yerel