Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
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Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret Başkanlar, pandemi nedeniyle kapalı olan sınır kapısının açılmasını talep etti Hakkari ile Yüksekova ilçesindeki meslek odalarının başkanları, Esendere Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret

Başkanlar, pandemi nedeniyle kapalı olan sınır kapısının açılmasını talep etti

HAKKARİ - Hakkari ile Yüksekova ilçesindeki meslek odalarının başkanları, Esendere Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Heyet, pandemi nedeniyle kapalı olan sınır kapısının açılmasını talep etti.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muarrem Tekin'in öncülüğündeki heyette Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Özcan, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ile Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa yer aldı. İlk olarak Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu ziyaret eden oda başkanları, daha sonra Esendere Sınır Kapısı'na geçti.

Heyet, pandemi nedeniyle kapalı olan sınır kapısının açılması için gümrük müdürüyle bir araya geldi. Ziyaretin sonunda bir açıklama yapan Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muarrem Tekin, "Esendere Sınır Kapısı'nın açılması yönünde çağrıda bulunmak için buradayız. Bölgenin can damarı olan bir sınır kapısı ve bu sınır kapısı bir yıla aşkındır kapalı durumdadır. Türkiye'den ve İran'dan her gün onlarca uçak inip kalkıyor. Neden hava yolları açıkken karayolları kapalı kalıyor? Bizler meslek odaları olarak kapıların bir an önce açılmasını talep ediyoruz. Bütün bu sıkıntılarımızı raporlayıp ilgili makamlara ve Ticaret Bakanlığına sunacağız. Esendere Sınır Kapısı'nda serbest bir pazar alanının açılması konusunda bazı girişimlerimiz var ve devam edecek" dedi.

Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret
Oda başkanlarından Esendere Sınır Kapısı'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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