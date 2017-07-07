Oda Başkanları Albayrak ile Sorunlarını Görüştü
Tekirdağ’daki bazı oda başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı ziyaret ederek, Tekirdağ’ın sorunlarını görüştü.
Tekirdağ'daki bazı oda başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret ederek, Tekirdağ'ın sorunlarını görüştü.
Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Polat ve Mimarlar Odası Başkanı Gökhan Tanrıöver, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Polat ve Tanrıöver oda çalışmaları ile ilgili Başkan Albayrak'a bilgiler verdi. Yaşanan sıkıntılar sorunları ve belediye çalışmalarının da konuşulduğu görüşmede Başkan Albayrak, Cemal Polat ve Gökhan Tanrıöver'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ