Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu

Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Yangın, Türkmen Mahallesi Mustafa Sözer Caddesi üzerinde bulunan Gürbüz Sitesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta unuttuğu yemekten dumanlar çıktığını gören kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dumanlara kısa sürede müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken can ve mal kaybı yaşanmadı. - AYDIN

Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu
Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu
Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Çakır Özcan Deniz Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 19:43:34. #1.14#

title