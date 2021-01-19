Ocak hangi burç? Ocak ayı hangi burç? 2021 Ocak ayında doğanların burcu ve özellikleri nelerdir?

Ocak ayının herkes için yeni kararların alındığı ve yaşama tazelenerek başlanılan bir ay olduğu belirtilebilir. Ocak ayında doğan kişilerin kendilerine has özellikleri vardır. Ocak ayında doğan kişiler ya kova ya da oğlak burucu olur. Peki, Ocak hangi burç? Ocak ayı hangi burç? 2021 Ocak ayında doğanların burcu ve özellikleri nelerdir?