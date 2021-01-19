Ocak hangi burç? Ocak ayı hangi burç? 2021 Ocak ayında doğanların burcu ve özellikleri nelerdir?
Ocak ayının herkes için yeni kararların alındığı ve yaşama tazelenerek başlanılan bir ay olduğu belirtilebilir. Ocak ayında doğan kişilerin kendilerine has özellikleri vardır. Ocak ayında doğan kişiler ya kova ya da oğlak burucu olur. Peki, Ocak hangi burç? Ocak ayı hangi burç? 2021 Ocak ayında doğanların burcu ve özellikleri nelerdir?
20 Ocak öncesi doğan kişiler oğlak, 20 Ocak sonrası doğanlar ise kova burcu şeklinde nitelendirilmektedir. Oğlak burcu disiplinli, özgür ruhlu, iyi lider olma ve düzenli kişilikleri ile tanınır. Kova burçları; insanları iyi tanıma ve duygusallıkları ile bilinir.
OCAK HANGİ BURÇ?
Ocak ayında doğan kişiler ayın kaçında doğduğuna göre iki farklı burca sahip olabilir. 23 Aralık - 20 Ocak tarihi aralığında doğan kişiler Oğlak burcudur. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri aralığında doğan kişiler ise Kova burcudur.
OCAK AYI BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Oğlak Burcu Özellikleri
Grup: Toprak/kadınsı/öncü
Yönetici Gezegen: Satürn
Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil
Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar
Şanslı Sayı: 8
Şanslı Gün: Cumartesi
Karşıt Burç: Yengeç
Şehirler: Madrit, Bankok
Metal: Kurşun
Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı
Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak
Kova Burcu Özellikleri
Grup: Toprak/kadınsı/öncü
Yönetici Gezegen: Satürn
Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil
Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar
Şanslı Sayı: 8
Şanslı Gün: Cumartesi
Karşıt Burç: Yengeç
Şehirler: Madrit, Bankok
Metal: Kurşun
Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı
Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak