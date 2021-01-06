Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler, ocak ayında denizin tadını çıkardı. Turistler, sahilde bol bol fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. İlçede yarın hava parçalı bulutlu ve 20 derece olacak.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü Manavgat'ta, güzel havayı fırsat bilen az sayıda yabancı turist, Sorgun Mahallesi Titreyen Göl Sahiline gelerek denize girdi. Dalgalardan kaçan turistler, uzun süre sahilde eğlendi. Bazı turistlerse sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Turistler, sahilde bol bol fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

HAVA YARIN DA GÜZEL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ilçede yarın hava parçalı bulutlu ve 20 derece olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN