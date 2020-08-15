Oblivion filmi konusu nedir? Oblivion oyuncuları ve Oblivion özeti!
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Oblivion filmi konusu nedir? Oblivion oyuncuları ve Oblivion özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Oblivion filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Oblivion konusu, özeti ve Oblivion oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Oblivion filminin detayları…

Oblivion filmi konusu nedir? Oblivion oyuncuları ve Oblivion özeti!
15.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:38

İzleyenleri ekrana bağlayan Oblivion filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Oblivion filmini izleyecek olanların merak ettiği Oblivion konusu nedir, Oblivion oyuncuları kimler ve Oblivion özeti gibi konuları inceliyoruz.

OBLİVİON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jack Harper (Cruise), Dünya'da geriye kalan birkaç insansız uçak teknisyeninden biridir. Scavs olarak bilinen tüyler ürpertici tehdide karşı yıllardır verilen savaşın ardından büyük bir operasyonun parçası olarak hayati kaynakların çıkarılmasıyla ilgilenen Jack'in görevi neredeyse bitmek üzeredir.

Yerden binlerce metre yukarıdaki nefes kesici göklerde yaşayan ve oraları devriye gezen Jack'in sürdüğü bu yaşam, iniş yapmış bir uzay mekiğindeki güzel bir yabancıyı kurtarınca alt üst olur. Bu güzel yabancının gelişi, Jack'in bildiği her şeyi sorgulamasına yol açan bir olaylar zincirini tetikler ve insanlığın kaderini Jack'in ellerine teslim eder.

OBLİVİON FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Morgan Freeman, Zoë Bell, Olga Kurylenko, Nikolaj Coster-Waldau

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2013 (126 dk)

Vizyon Tarihi: 12 Nisan 2013 Cuma

Senaryo: Joseph Kosinski, Karl Gajdusek

Yapımcı Firma: Chernin Entertainment, Ironhead Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

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