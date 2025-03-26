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Obilet çöktü mü? Obilet problem mi var?

Obilet çöktü mü? Obilet problem mi var?
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Obilet Türkiye'deki otobüs firmalarını bir araya getiren bir online otobüs bileti arama portalıdır. 2017 yılından beri uçak bileti, 2021 yılından beri feribot bileti de satmaktadır. Peki, Obilet çöktü mü? Obilet problem mi var?

Otobüs firmalarının seferlerini tek bir sistem altında toplayarak kullanıcılarının seyahat etmek istedikleri noktaya, kendilerine en uygun bileti bulabilmelerini sağlayan sistem, aynı zamanda bu biletleri fiyatlarına ve saatlerine göre kıyaslama imkânı da sağlamaktadır. Peki, Obilet çöktü mü?

OBİLET NEDİR?

Obilet veya obilet.com, Türkiye'deki otobüs firmalarını bir araya getiren bir online otobüs bileti arama portalıdır. 2017 yılından beri uçak bileti, 2021 yılından beri feribot bileti de satmaktadır. 2022 yılından itibaren ise online otel rezervasyon ve araç kiralama ürünlerini kullanıcılarına sunmaya başlamıştır.

OBİLET ÇÖKTÜ MÜ?

Obilet'ten bilet almak isteyen kullanıcılar şu uyarı ile karşılaştı:

Seyahat süreçleriniz ile ilgili bilgi almak için Yardım sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Yoğunluk sebebi ile sadece uygulamalarımız üzerinden yardımcı olabiliyoruz.

Obilet'ten konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde açıklama sayfamızda yayınlanacaktır.

Obilet çöktü mü? Obilet problem mi var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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