Obama İklim Zirvesinde Çin ve Rusya'yı Eleştirdi

Eski ABD Başkanı Obama, Glasgow'da yaptığı konuşmada, "Dünyanın en fazla sera gazı emisyonu yayan ülkeleri olan Çin ve Rusya'nın liderlerinin görüşmelere katılmaması cesaret kırıcıydı" dedi. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

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