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Obama İklim Zirvesinde Çin ve Rusya'yı Eleştirdi

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Eski ABD Başkanı Obama, Glasgow'da yaptığı konuşmada, "Dünyanın en fazla sera gazı emisyonu yayan ülkeleri olan Çin ve Rusya'nın liderlerinin görüşmelere katılmaması cesaret kırıcıydı" dedi.

Eski ABD Başkanı Obama, Glasgow'da yaptığı konuşmada, "Dünyanın en fazla sera gazı emisyonu yayan ülkeleri olan Çin ve Rusya'nın liderlerinin görüşmelere katılmaması cesaret kırıcıydı" dedi. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

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