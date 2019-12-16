Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını' söyledi.
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını' söyledi.
Asya ülkelerinden Singapur'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin son gününde 'liderlik'le ilgili yaptığı bir konuşmada Obama, kadınların iktidarda olmalarının önemine vurgu yaptı. Euronews.com'da Görüntüle