Obama: Dünyadaki sorunların çoğu, kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklanıyor

16.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:37

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 'dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını' söyledi.



Asya ülkelerinden Singapur'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin son gününde 'liderlik'le ilgili yaptığı bir konuşmada Obama, kadınların iktidarda olmalarının önemine vurgu yaptı. Euronews.com'da Görüntüle