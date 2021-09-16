Obama'dan yıllar sonra gelen Türkiye sözleri: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı - Haberler
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Obama'dan yıllar sonra gelen Türkiye sözleri: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan olarak ilk yurt dışı turunda Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin, "Her şey harikaydı. Olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul'da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı" dedi. Sultanahmet Camii'nin de dünyanın en özel tarihi mekanlarından biri olduğunu belirten Obama, "Sizi şaşkına çeviren geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlıyor" yorumunda bulundu.

Obama "Reshape Virtual Summit 2021" çevrim içi programında başkanlık döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve genç kuşağa ilişkin fikirlerini paylaştı.

"MUAZZAM BİR DENEYİMDİ"

"Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı. (Türkiye) Olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul'da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı" diyen Obama, İstanbul'dayken Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmenin kendisi için "muazzam" bir deneyim olduğunu söyledi.

Obama'dan yıllar sonra gelen Türkiye sözleri: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

"SULTANAHMET CAMİİ DÜNYANIN EN ÖZEL TARİHİ MEKANLARINDAN"

"Sultanahmet Camii sizi şaşkına çeviren geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlayan dünyanın özel tarihi mekanlarından biri" ifadesini kullanan Obama, Başkanlık döneminde etrafında kalabalıklar olmadan bu tür yerleri ziyaret etmenin görkem, dinginlik ve sakinliği takdir edebilmesini sağladığını belirtti.

Ayrıca Başkan olduğu dönemde televizyon haberler i izlemediğini söyleyen Obama, "Çünkü haberler seyirciyi cezbetmek için tasarlanır. Bu yüzden bu televizyonlar herhangi bir günde verilen en sansasyonel haberi yapmak ister ama bu dünyayı etkileyen ya da bir ülkenin istikameti hakkında stratejik uzun vadeli kararlar almaya çalışan benim gibi biri için iyi değil" ifadesini kullandı.

GENÇLERE TAVSİYE

Öte yandan genç nesle ilişkin düşüncelerini paylaşan Obama, yeni fikirlere daha açık olduğunu, bugün gelinen noktada teknolojinin fikirlerini milyonlarca kişiye ulaştırmasına imkan tanıdığını belirtti.

Obama gençlere teknoloji okur-yazarlığı konusunda tavsiyelerde bulunarak, teknoloji ve içerik konusunda sadece tüketen değil üreten, şekillendiren, teknolojiyle kendilerini güçlendiren kişiler olmalarını söyledi.

Obama'dan yıllar sonra gelen Türkiye sözleri: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Obama'dan yıllar sonra gelen Türkiye sözleri: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı - Haberler
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