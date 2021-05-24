Obama'dan Ufo Yorumu: "Uçan Şeylerin Ne Olduğunu Bilmiyoruz"
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Obama'dan Ufo Yorumu: "Uçan Şeylerin Ne Olduğunu Bilmiyoruz"

Obama'dan Ufo Yorumu: 'Uçan Şeylerin Ne Olduğunu Bilmiyoruz'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Eski ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı ikinci canlı yayında da uzaylılarla ilgili soruya "Hayır, yoklar" cevabını vermedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı ikinci canlı yayında da uzaylılarla ilgili soruya "Hayır, yoklar" cevabını vermedi.

Kısa bir süre önce yazdığı kitabın tanıtımı için Stephen Colbert'in programında katılan Obama, uzaylılarla ilgili soruya "Söyleyemem" diye geçiştirmeye çalışmıştı.

Aynı Obama, geçtiğimiz haftasonu The Late Late Show With James Corden'e katıldı. Programın renkli ismi Reggie Watts, Obama'ya uzaylıları sordu.

Şakayla ve kahkahayla başlayan sohbetin o bölümünde Obama ciddileşip konuyu ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un bir süre önce yayınladığı "tanımlanamayan bazı görüntüler"e getirdi.

Manşetteki videoyu tıklayıp Obama'nın görüşlerini dinleyebilirsiniz.

LABORATUVAR YOK, GÖRÜNTÜ VAR

İşte videonun 47'nci saniyesiyle 2 dakika 4 saniye arasında olan bölümünde Obama'nın söyledikleri:

"Uzaylılarla ilgili konuda canlı yayında size bir şey söyleyemem."

"Gerçek şu ki… Ben de göreve geldiğim zaman 'Bir yerlerde uzaylıları ve onların uzay araçlarını tuttuğumuz bir laboratuvar mı?' diye sordum."

"Biraz araştırma yaptılar ve cevapları "Hayır" oldu." (Gülüşmeler)

"Doğru olan şu: Gökyüzünde bazı şeylerin olduğuna dair görüntüler ve kayıtlar var."

"Ve biz bunların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz."

"Çok kolay bir şekilde açıklanamayacak hareket kabiliyetleri var."

"İnsanlar ciddi olarak bunların ne olduklarını araştırıyorlar."

"Ama size bugün bu konuda hakkında verebileceğim bir rapor yok."

Obama'nın sözleri, Beyaz Saray'ı bu yılın başında Joe Biden'a bırakan Donald Trump'ın NBC Televizyonu'na verdiği röportajı hatırlattı.

TRUMP İLGİNÇ ŞEYLER BİLİYORMUŞ

Muhabir "En merak ettiğim konu şu" diyerek Roswell olayını sormuştu o röportajda...

Trump "ilginç şeyler" bildiğini söylemekle geçiştirmişti.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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