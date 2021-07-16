OBA Market çağrı merkezi kuruldu
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OBA Market çağrı merkezi kuruldu

OBA Market çağrı merkezi kuruldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın en fazla şubesi olan marketler zinciri OBA Market değişerek gelişen, indirimli alışverişin adresi olarak kabul ediliyor. OBA marketler zinciri müşterilerini önemsiyor ve onlara yüksek kaliteli hizmet sunuyor. Uzun zamandır üzerinde çalışılan çağrı merkezi nihayet hayata geçirildi.

11 Mart 2016 tarihinde faaliyete başlayan ve Azerbaycan perakende sektörünün önde gelen marketler zincirinden biri olan OBA Market MMC, beş yıllık faaliyet süresi boyunca pek çok değişiklik yaptı. Geçtiğimiz yıl boyunca şirket, müşteri memnuniyetini artırmak için marketlerinin sayını ve ürün yelpazesini genişletti, iç ve dış mekanlarında önemli değişiklikler yaptı.

OBA marketler zinciri, müşterilerini sosyal medyayı ve resmi web sitesini yoğun olarak kullanıyor. Bunun yanında Android ve IOS uygulamalarla da alışveriş imkanı sağlayan OBA Market çeşitli yenilikler ve kampanyalar hakkında müşterilerini bilgilendiriyor. Ayrıca çağrı merkezi personeli, sosyal medyadan ve resmi web sitesi üzerinden gelen müşteri öneri ve şikayetlerini detaylı olarak değerlendiriyor.

Her zaman müşteri memnuniyetine önem veren OBA marketler zinciri, müşteri hizmetleri alanını daha erişilebilir hale getirmek için sosyal ağlardaki faaliyetini sürdürürken yeni bir çağrı merkezi oluşturdu. Artık *2016 numarasını hem sabit hatlardan, hem de cep telefonu operatörlerinden aramak mümkün. OBA marketler zincirinin temeli 2016 yılında atıldığı için "2016" numara özel olarak seçildi.

Müşteriler artık *2016 numarasını arayarak öneri ve şikayetlerini iletebilirler.

Her zaman ulusal değerlere bağlı kalmaya özen gösteren OBA marketler zincirinin yenilik ve geliştirmelere devam edeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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