Oba'dan depremzedelere 24 saat makarna desteği
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Oba'dan depremzedelere 24 saat makarna desteği

01.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:08
Oba'dan depremzedelere 24 saat makarna desteği

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelerin imdadına yetişen Oba Makarna, 24 saat süreyle kesintisiz olarak depremzedelerin bulunduğu alanlarda sıcak makarna, irmik helvası ve noodle servisi gerçekleştiriyor.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelerin imdadına yetişen Oba Makarna, 24 saat süreyle kesintisiz olarak depremzedelerin bulunduğu alanlarda sıcak makarna, irmik helvası ve noodle servisi gerçekleştiriyor.

30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından evlerini terk eden ve yaşamlarını çadırlarda geçiren depremzedeleri yalnız bırakmayan Oba Makarna özel olarak kurduğu ekipleri bölgeye göndererek, depremzedelere 24 saat kesintisiz makarna desteği veriyor. Oba Makarna depremzedelere makarnanın yanı sıra irmik helvası ve noodle desteğini de sürdürürken, depremzedelerin çadırlarda kalacağı süre içerisinde bu desteğin devam edeceği bilgisine ulaşıldı. - GAZİANTEP

Oba'dan depremzedelere 24 saat makarna desteği
Oba'dan depremzedelere 24 saat makarna desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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