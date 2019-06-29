OAS, Guaido'nun temsilcisini daimi olarak tanıdı

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisini bu ülkenin daimi temsilcisi olarak tanıdı.

Kolombiya'nın Medellin kentinde düzenlenen OAS 49'uncu Genel Kurulu Venezuela ve Nikaragua konularında alınan kararların yanı sıra Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna (IACHR) yeni üye atamaları ile sona erdi.

Bilhassa Venezuela tartışmalarının öne çıktığı Genel Kurul'da yapılan oylamada Venezuela'nın meşru hükümetinin daha önce terkettiği OAS nezdinde bu ülkenin artık Guaido'nun temsilcisi Gustavo Tarre Briceno tarafından temsil edilmesi kararı çıktı.

Muhalif Briceno'nun ülkesini yeni bir seçim yapılıncaya kadar temsil etmesinin önünü açan karar 8'e karşı 19 oyla alındı. 6 ülkenin çekimser kaldığı oylamada Guaido'nun temsilcisinin varlığından ötürü Genel Kurul'u terk eden Uruguay yer almadı.

Karar metninde "Venezuela demokrasisinin barışçıl bir şekilde, halk tarafından yönetilen ve anayasaya uyan bir süreçle restore edilmesinin" desteklenmeye devam edileceği vurgulandı ve şeffaf seçim çağrısı yapıldı.

OAS Nikaragua için uzman raporu isteyecek

OAS geçen yıl hükümet karşıtı kanlı gösterilere sahne olan Nikaragua için uzmanların 75 gün içinde rapor yazmasını istedi.

Nikaragua hükümetinin tepkisini çeken ve 5'e karşı 20 oyla kabul edilen kararda ayrıca hükümetin IACHR ve diğer insan hakları gözlem mekanizmalarının ülkeye girişine izin vermesi istendi.

Nikaragua'nın OAS'deki temsilcisi Valdrack Jaentschke Whitaker ise kararın ülkesinin içişlerine müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

IACHR'ye 4 yeni üye

Genel Kurul Venezuela ve Nikaragua temalarının dışında IACHR'ye 4 yeni üye atanması için de karar aldı.

Oylamada Peru'dan silahlı çatışmalarda yaşanan cinsel şiddet konusunda uzman Julissa Mantilla Falcon 22, Panama'dan (Mevcut IACHR Başkanı) eski Yüksek Adalet Mahkemesi Yargıcı Esmeralda Arosemana 26, Jamaika'dan (IACHR eski Başkanı) tecrübeli hukukçu Margarette May Macaulay 25 ve Guatemala'dan anayasa uzmanı Edgar Stuardo Ralon 23 oyla seçildi.

Kolombiya'nın adayı seçilemedi

Kolombiyalı eski Senatör Everth Bustamante ise 21 oyda kaldığı için IACHR'ye seçilemedi.

Barış anlaşması karşıtı iktidar partisi Demokratik Merkezin eski senatörlerinden Bustamante sosyal medya hesaplarında Devlet Başkanı Ivan Duque ve partinin lideri eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in propagandasını yaptığı için bağımsız olamayacağı yönünde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bustamante'nin uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda da yeterli çalışmasının bulunmadığı da iddia edilmişti.

Venezuelalılara mülteci statüsü verilsin teklifi

Ayrıca Venezuelalı muhalif politikacılardan David Smolansky yönetimindeki OAS İş Grubu, OAS'nin Venezuelalı göçmenleri mülteci olarak tanıması için teklif yaptı.

Ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizden daha iyi bir hayat bulmak için bölgedeki ülkelere kaçan Venezuelalı göçmenlerin gittikleri yerde vatandaşlık alabilmesi ve imkanlardan yararlanabilmesi için yapılan teklifin bağlayıcılığı bulunmuyor.

Kaynak: AA