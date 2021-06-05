O tacizcinin dosyası kabarık çıktı
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O tacizcinin dosyası kabarık çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | 3. Sayfa

O tacizcinin dosyası kabarık çıktı Dün genç kıza tacizden tutuklanan zanlının son günlerde 6 ayrı taciz olayına daha karıştığı ortaya çıktı Bursa'da iki kadının güpegündüz taciz edildiği olayda zanlının son günlerde 6 ayrı taciz olayına daha karıştığı ortaya çıktı.

O tacizcinin dosyası kabarık çıktı

Dün genç kıza tacizden tutuklanan zanlının son günlerde 6 ayrı taciz olayına daha karıştığı ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da iki kadının güpegündüz taciz edildiği olayda zanlının son günlerde 6 ayrı taciz olayına daha karıştığı ortaya çıktı.

Olay farklı günlerde sabahın erken saatlerinde Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 50 engelli olduğu belirtilen S.Ç.'nin sokaktan geçen kadınları taciz ettiği anları izleyen mahalle sakinleri dehşete kapıldı. Farklı günlerde meydana gelen taciz olayı güvenlik kameralarına takıldı. Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu 6 ayrı taciz suçundan kaydı olan şahsın S.Ç. olduğu belirlendi. Aklen malul olan şahıs ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu 2 Haziran günü sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

"Mahalleli olarak tedirginlik yaşıyoruz"

Olayın yaşandığı Elmasbahçeler Mahallesi esnafı Bilal Tufan, "Son zamanlarda mahallede taciz ve hırsızlık olayları meydana gelmeye başladı. 28 Mayıs'ta taciz olayı yaşanmış ve dükkanımın güvenlik kameraları olayı kaydetmiş. Sabah iş yerimi açtığımda polisler ve taciz edilen kadın geldi. Kayıtları izlediler. Birkaç gün sonra yine bir taciz olayı meydana gelmiş. Polis ekipleri kayıtları incelemek için yine geldiler ancak sapığın sadece koşarak uzaklaştığı anlar kameraya yansımış. Mahalleli olarak artan taciz olaylarından dolayı tedirginiz ve korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O tacizcinin dosyası kabarık çıktı
O tacizcinin dosyası kabarık çıktı
O tacizcinin dosyası kabarık çıktı
O tacizcinin dosyası kabarık çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

Gündem yaratan taciz olayının gerçekleştiği mahallede vatandaşlar tedirgin
Gündem yaratan taciz olayının gerçekleştiği mahallede vatandaşlar tedirgin
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Şehrin göbeğinde güpegündüz kadınlara taciz! Korku filmlerini andıran anlar kamerada
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