O sözlerle Burak Özçivit'i mi hedef aldı? Kadir Doğulu açıkladı
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O sözlerle Burak Özçivit'i mi hedef aldı? Kadir Doğulu açıkladı

O sözlerle Burak Özçivit'i mi hedef aldı? Kadir Doğulu açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Kadir Doğulu, 'Kerametle gelen, os.rukla gidermiş' tweetiyle eski rol arkadaşı Burak Özçivit'e gönderme yaptığı iddialarına ilk kez yanıt verdi. Doğulu, arkadaşlarıyla birlikte mekan açmak istediğini de açıkladı. İşte detaylar...

Aşkın Tarifi dizisinde Şef Fırat Karasu karakterini canlandıran Kadir Doğulu, Türkiye Lider Marka Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Ödül törenine rol arkadaşı Serra Arıtürk ile katılan Doğulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"OYUNCU OLMASAYDIM AŞÇI OLACAKTIM"

Gerçek hayatta yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen Doğulu, oyunculuk nedeniyle gerçek mesleği aşçılığı bıraktığını söyleyip şöyle konuştu:

"Canımız yemek çekince kendimiz yapıp yiyoruz. Asıl mesleğim zaten aşçılıktı. Oyunculuğa yönelince aşçılığa mecburen ara verdim. Şu anda muazzam bir yere geldi Türk mutfağı ve Türk şefleri. Açıkcası oyuncu olmasaydım kariyerime şef olarak devam ederdim. Ben Sous şefliğe kadar yükseldim ama şimdilerde canlandırdığım Fırat Şef ile tanıyorum."

'MEYHANE' İTİRAFI...

Doğulu ayrıca bir mekan kurma planları olduğunu da itiraf etti. Ünlü oyuncu, "İlerleyen yıllarda dostlarımla birlikte bir meyhane açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu ayrıca eski rol arkadaşı Burak Özçivit'le aralarının kötü olduğuna dair iddialara da son noktayı koydu.

Doğulu geçtiğimiz günlerde attığı 'Kerametle gelen, os.rukla gidermiş' tweetiyle Burak Özçivit'e gönderme yapmadığını anlatıp, durumun yanlış anlaşıldığını açıkladı.

"BURAK VE AİLESİ ÇOK DEĞERLİ"

Kadir Doğulu, o tweeti uzun zamandır görüşmediği bir çocukluk arkadaşı için yazdığını söyleyip, eski dostu için şu ifadeleri kullandı: "Sevdiğim bir arkadaşımla karşılaştım, o bir hikaye aslında. 'Kerametle gelen gazla gider' diye. Sevdiğim bir arkadaşıma atfen yazdığım bir şeydi. Böyle şeylere sebep olacağını düşünemedim. Burak'ı severim, eski rol arkadaşımdı. Siz aramızda bir husumet çıkarmaya çalıştınız ama beceremediniz. Ailesi ve kendisi çok değerli. Konu buralara çekilmemeli."

O sözlerle Burak Özçivit'i mi hedef aldı? Kadir Doğulu açıkladı
O sözlerle Burak Özçivit'i mi hedef aldı? Kadir Doğulu açıkladı
O sözlerle Burak Özçivit'i mi hedef aldı? Kadir Doğulu açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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