O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli?

30.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:30
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Mert Fırat de konuk oldu. Peki, Mert Fırat kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Mert Fırat kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Mert Fırat. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Mert Fırat kimdir? Mert Fırat kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU MERT FIRAT KİMDİR?

Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur.

Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye'den gelme, ötekiler Kafkasya'dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.

Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.

2018'de oyuncu İdil Fırat'la hayatını birleştirdi.

Filmografisi

Senaryo

• Bir Varmış Bir Yokmuş (2015)

• Atlıkarınca (2010)

• Başka Dilde Aşk (2009)

Oyuncu

• Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan

• Her Şey Seninle Güzel (2018)

• Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak

• Yol Ayrımı (2017)

• Aşk ve Gurur (2017) - Kenan

• Serçe Sarayı (2015) - Kadir

• Gece (2014) - Yusuf

• Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan

• The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi

• Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut

• İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy

• Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur

• Unutma Beni İstanbul (2011)

• Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç

• Dedemin İnsanları (2011) - Hasan

• Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol

• Beni Unutma (2011) - Sinan

• Atlıkarınca (2010) - Erdem

• Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler

• Başka Dilde Aşk (2009) - Onur

• Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin

• Hayattan Korkma (2007) - Engin

• İşte Benim (2006) - Ali

• Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu

• Bizim Evin Halleri (2000) - Bora

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Westend - DasDas Sahne 2019

• Gece Sempozyumu - 2018

• Joseph K. - DasDas Sahne 2017

• En Kısa Gecenin Rüyası (2015-) Dimitrius

• Parkta Güzel Bir Gün - 2014 - Sınır Muhafızı

• Bütün Çılgınlar Sever Beni - 2013 - Janus

• Antonius ile Kleopatra - 2012, Oyun Atölyesi) - Ceasar

• Testosteron - 2008-2012, Oyun Atölyesi - Tretyn

• Hırçın Kız - 2006-2007, Oyun Atölyesi - Tranio

• Atları da Vururlar - 2004-2005, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Palyaço Prens - 2003-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Şeyh Bedrettin - 2002-2003, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Suç ve Ceza - 2001-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu

• Hastalık Hastası - 1999-2000, Söder Theatre, İsveç

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